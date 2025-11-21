Fête des vins primeurs de l’Enclave des Papes Place Aristide Briand Valréas

Fête des vins primeurs de l’Enclave des Papes

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Le Syndicat des Vignerons de Valréas a l’honneur de vous inviter à sa traditionnelle Fête des Vins Primeurs 2025, en présence du Petit Saint Jean de la Confrérie des Goutevins de l’Enclave des Papes et de la Confrérie Saint Vincent de Visan.

Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 14 21 48 syndicatvignerons@gmail.com

English :

The Syndicat des Vignerons de Valréas is honored to invite you to its traditional Fête des Vins Primeurs 2025, in the presence of the Petit Saint Jean of the Confrérie des Goutevins de l’Enclave des Papes and the Confrérie Saint Vincent de Visan.

German :

Das Syndicat des Vignerons de Valréas hat die Ehre, Sie zu seinem traditionellen Fest der Primeurweine 2025 einzuladen, bei dem auch der Petit Saint Jean der Confrérie des Goutevins de l’Enclave des Papes und der Confrérie Saint Vincent de Visan anwesend sein wird.

Italiano :

Il Syndicat des Vignerons de Valréas è lieto di invitarvi alla tradizionale Festa dei Vini Primeurs 2025, alla presenza del Petit Saint Jean della Confrérie des Goutevins de l’Enclave des Papes e della Confrérie Saint Vincent de Visan.

Espanol :

El Syndicat des Vignerons de Valréas tiene el placer de invitarle a su tradicional Fête des Vins Primeurs 2025, en presencia del Petit Saint Jean de la Confrérie des Goutevins de l’Enclave des Papes y de la Confrérie Saint Vincent de Visan.

L’événement Fête des vins primeurs de l’Enclave des Papes Valréas a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes