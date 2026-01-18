Fête des voeux La Vieille École Bourgougnague
Fête des voeux La Vieille École Bourgougnague vendredi 30 janvier 2026.
Fête des voeux
La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
La Vieille École vous invite à partager un temps convivial autour de plusieurs propositions écrire un souhait à l’Arbre à vœux, découvrir la chorale Tout bout d’chant pour sa première représentation, et participer à un bingo avec des cadeaux. Amener vos créations culinaires pour un apéro partagé.
La Vieille École vous invite à partager un temps convivial autour de plusieurs propositions écrire un souhait à l’Arbre à vœux, découvrir la chorale Tout bout d’chant pour sa première représentation, et participer à un bingo avec des cadeaux. Ce temps sera aussi l’occasion de se retrouver, d’échanger et de commencer l’année dans un esprit de partage. Amener vos créations culinaires pour un apéritif partagé. .
La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 79 93 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête des voeux
The association Les Copains de la Vieille École, with the support of the municipality, invites you to an aperitif-v?u and to leave with a little surprise. We look forward to seeing you there.
L’événement Fête des voeux Bourgougnague a été mis à jour le 2026-01-14 par OT du Pays de Lauzun