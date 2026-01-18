Fête des voeux La Vieille École Bourgougnague

La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne

La Vieille École vous invite à partager un temps convivial autour de plusieurs propositions écrire un souhait à l’Arbre à vœux, découvrir la chorale Tout bout d’chant pour sa première représentation, et participer à un bingo avec des cadeaux. Ce temps sera aussi l’occasion de se retrouver, d’échanger et de commencer l’année dans un esprit de partage. Amener vos créations culinaires pour un apéritif partagé.   .

La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 79 93 72 

English : Fête des voeux

The association Les Copains de la Vieille École, with the support of the municipality, invites you to an aperitif-v?u and to leave with a little surprise. We look forward to seeing you there.

