Fête des voeux La Vieille École Bourgougnague

Fête des voeux

La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

La Vieille École vous invite à partager un temps convivial autour de plusieurs propositions écrire un souhait à l’Arbre à vœux, découvrir la chorale Tout bout d’chant pour sa première représentation, et participer à un bingo avec des cadeaux. Amener vos créations culinaires pour un apéro partagé.

La Vieille École vous invite à partager un temps convivial autour de plusieurs propositions écrire un souhait à l’Arbre à vœux, découvrir la chorale Tout bout d’chant pour sa première représentation, et participer à un bingo avec des cadeaux. Ce temps sera aussi l’occasion de se retrouver, d’échanger et de commencer l’année dans un esprit de partage. Amener vos créations culinaires pour un apéritif partagé. .

La Vieille École 295 Route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 79 93 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête des voeux

The association Les Copains de la Vieille École, with the support of the municipality, invites you to an aperitif-v?u and to leave with a little surprise. We look forward to seeing you there.

L’événement Fête des voeux Bourgougnague a été mis à jour le 2026-01-14 par OT du Pays de Lauzun