Fête des voeux Ty Pouce Quimperlé
Fête des voeux Ty Pouce Quimperlé vendredi 23 janvier 2026.
Fête des voeux
Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé Finistère
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23 21:00:00
Date(s) :
2026-01-23
Repas, animations.
Ateliers cuisine le jour même.
Atelier fabrication de biscuits le 14/01.
Atelier écriture de voeux le 20/01.
En partenariat avec l'Épicerie sociale du CCAS de Quimperlé.
Sur inscription.
Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 86 38 83 33
English : Fête des voeux
