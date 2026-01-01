Fête des voeux Ty Pouce Quimperlé

Fête des voeux

Repas, animations.

Ateliers cuisine le jour même.

Atelier fabrication de biscuits le 14/01.

Atelier écriture de voeux le 20/01.

En partenariat avec l’Épicerie sociale du CCAS de Quimperlé.

Sur inscription. .

Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 86 38 83 33

