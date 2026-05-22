Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 17:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Le samedi 30 Mai, l’équipe de La Réciproque sera présente à la Fête des voisins place Emile Zola !Nous vous invitons à nous rejoindre lors de cette journée festive, gratuite et ouverte à toustes.Au programme :17h : Balade poétique par Maeva Guillery et Iris Tlemsamani (départ Jardin de la Fournilière). Un voyage sensible au coeur du quartier, qui vous invitera à observer et chérir certains lieux oubliés. Balade sur inscription (par mail à l’adresse residence.traverses@gmail.com).18h : Vernissage de notre exposition photographique « Traversé-es », réalisée par Tommy Poisson et Alexandre Montina. Toute l’équipe du projet ainsi que des figurant-es ayant participé aux shootings photo seront présent-es :)19h : Repas partagé sur la place (apportez votre pique nique !)20h : Concert de la LOMA, dans le cadre du festival Scènes Vagabondes organisé par la Ville de Nantes.Des animations musicales, une buvette et des jeux seront également prévus lors de cette journée. Retrouvez la programmation complète ici : iciInfos pratiques :Date : Samedi 30 MaiLieu : Place Emile ZolaContact : residence.traverses@gmail.com

Dervallières – Zola Nantes 44100



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