Fête des Voisins à Zola : Balade poétique et vernissage « Traversé-es » Nantes
Fête des Voisins à Zola : Balade poétique et vernissage « Traversé-es » Nantes samedi 30 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 17:00 – 22:00
Gratuit : oui Tout public
Le samedi 30 Mai, l’équipe de La Réciproque sera présente à la Fête des voisins place Emile Zola !Nous vous invitons à nous rejoindre lors de cette journée festive, gratuite et ouverte à toustes.Au programme :17h : Balade poétique par Maeva Guillery et Iris Tlemsamani (départ Jardin de la Fournilière). Un voyage sensible au coeur du quartier, qui vous invitera à observer et chérir certains lieux oubliés. Balade sur inscription (par mail à l’adresse residence.traverses@gmail.com).18h : Vernissage de notre exposition photographique « Traversé-es », réalisée par Tommy Poisson et Alexandre Montina. Toute l’équipe du projet ainsi que des figurant-es ayant participé aux shootings photo seront présent-es :)19h : Repas partagé sur la place (apportez votre pique nique !)20h : Concert de la LOMA, dans le cadre du festival Scènes Vagabondes organisé par la Ville de Nantes.Des animations musicales, une buvette et des jeux seront également prévus lors de cette journée. Retrouvez la programmation complète ici : iciInfos pratiques :Date : Samedi 30 MaiLieu : Place Emile ZolaContact : residence.traverses@gmail.com
Dervallières – Zola Nantes 44100
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Journée Culture Santé – Festival Handiclap, Site des Machines de l’Île de Nantes, Nantes 22 mai 2026
- Programme Ménopée, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes 22 mai 2026
- Fête de la Libre Usine 2026, Libre Usine (La), Nantes 22 mai 2026
- Saison vagabonde : Mini catch à Moustache – Dessins & bricolage, Square de la Baleine, Nantes 22 mai 2026
- Lumière d’août : White Spirit, Le Lieu Unique Nantes, Nantes 22 mai 2026