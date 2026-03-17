Fête des voisins ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

Fête des voisins

ARRAS-EN-LAVEDAN 1 rue du Gabizos Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le comité des fêtes d’Arras-en-Lavedan vous invite à la fête des voisins.

Le village célèbre la convivialité et le partage. Venez rencontrer vos voisins dans une ambiance festive.

Apéritif partagé. Chacun apporte un plat ou une boisson à partager.

Musique, convivialité et bonne humeur !

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ARRAS-EN-LAVEDAN 1 rue du Gabizos Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie comitedesfetesarras@gmail.com

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English :

The Comité des fêtes d’Arras-en-Lavedan invites you to the Fête des voisins.

The village celebrates conviviality and sharing. Come and meet your neighbors in a festive atmosphere.

A shared aperitif. Everyone brings a dish or drink to share.

Music, conviviality and good cheer!

L’événement Fête des voisins Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-03-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65