Fête des voisins au Golf Artiguelouve Golf Blue Green Artiguelouve

Fête des voisins au Golf Artiguelouve vendredi 12 septembre 2025.

Golf Blue Green Domaine st Michel Artiguelouve Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

Cet événement aura lieu de 18h jusqu’à 21h avec plusieurs animations comme une initiation gratuite au golf et mini-golf gratuit avec prêt de matériel.

Une buvette sera présente dès 18h puis le foodtruck L’Auberge du Caviste sera présent dès 19h pour régaler vos papilles. .

Golf Blue Green Domaine st Michel Artiguelouve 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 09 29

