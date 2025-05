FETE DES VOISINS – Craon, 23 mai 2025 07:00, Craon.

Mayenne

FETE DES VOISINS Craon Mayenne

Début : 2025-05-23

fin : 2025-05-23

2025-05-23

Réservez dès maintenant la date du 23 mai 2025 pour partager un moment sympathique avec vos voisins !

Vous voulez participer à la fête des voisins ? Mode d’emploi

L’organisation est simple et ne requiert aucune compétence.

Repérez un lieu, une cour, un jardin, un hall d’immeuble ou le trottoir d’une rue s’il n’y a pas d’autres espaces à disposition ! En un mot, un lieu facile d’accès et idéal pour se regrouper à plusieurs immeubles ou pavillons !

Communiquez ! Pour avertir vos voisins, c’est très simple, il suffit de vous manifester auprès de la ville de Craon afin de vous procurer un kit « organisateur » avec affiches, invitations, autocollants, nappe, gobelets, assiettes…

Placez une affiche dans le hall de l’immeuble ou le lotissement en précisant son nom, l’heure et le lieu de l’apéritif, puis pensez à glisser les invitations dans les boîtes aux lettres et sous les paillassons.

Sensibilisez et regroupez n’hésitez surtout pas à vous regrouper avec d’autres voisins pour organiser ensemble cette soirée ! Chacun pourra apporter quelque chose (quiche, boissons, gâteau…).

Ville de Craon

02 43 06 99 08

communication@ville-craon53.fr

www.immeublesenfete.com .

English :

Reserve the date of May 23, 2025 now to share a pleasant moment with your neighbors!

German :

Reservieren Sie sich schon jetzt den 23. Mai 2025, um einen netten Moment mit Ihren Nachbarn zu teilen!

Italiano :

Prenotate subito la data del 23 maggio 2025 per condividere un grande momento con i vostri vicini!

Espanol :

¡Reserva ya la fecha del 23 de mayo de 2025 para compartir un buen rato con tus vecinos!

