Fête des voisins – Frespech, 14 juin 2025 19:00, Frespech.

Lot-et-Garonne

Fête des voisins Au centre du village Frespech Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 19:00:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Fête des voisins à Frespech ! Auberge espagnole. Une soirée pleine de convivialité à la bonne franquette . Soirée musicale et bonne humeur. Ouvert à tous âges.

N’oubliez pas vos assiettes et vos couverts.

Fête des voisins à Frespech ! Auberge espagnole. Une soirée pleine de convivialité à la bonne franquette . Soirée musicale et bonne humeur. Ouvert à tous âges.

N’oubliez pas vos assiettes et vos couverts. .

Au centre du village

Frespech 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 73 33 mairie.frespech@collectivite47.fr

English : Fête des voisins

Neighbors’ Day in Frespech! Auberge espagnole. An evening full of good-natured conviviality. An evening of music and good cheer. Open to all ages.

Don’t forget your plates and cutlery.

German : Fête des voisins

Fest der Nachbarn in Frespech! Spanische Herberge (Auberge espagnole). Ein Abend voller Geselligkeit in der « bonne franquette ». Musikalischer Abend und gute Laune. Offen für alle Altersgruppen.

Vergessen Sie Ihre Teller und Ihr Besteck nicht.

Italiano :

Giornata dei vicini a Frespech! Ostello spagnolo. Una serata all’insegna della convivialità. Una serata all’insegna della musica e del buon umore. Aperta a tutte le età.

Non dimenticate piatti e posate.

Espanol : Fête des voisins

¡Día del Vecino en Frespech! Albergue español. Una velada llena de buena convivencia. Una velada de música y buen humor. Abierto a todas las edades.

No olvides tus platos y cubiertos.

L’événement Fête des voisins Frespech a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Fumel Vallée du Lot