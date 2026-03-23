FÊTE DES VOISINS

Masbonnet Le Pompidou Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le foyer rural du Masbonnet vous attend nombreux pour la fête des voisins et des adhérents, samedi 4 avril !

Le foyer rural du Masbonnet vous attend nombreux pour la fête des voisins et des adhérents, samedi 4 avril !

> 11h30 activités et chasse aux œufs (moins de 12 ans)

> 12h Repas partagé apportez une entrée ou un dessert, le foyer rural fait des omelettes

> 14h30 Assemblée générale du foyer rural du Masbonnet .

Masbonnet Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 62 79 20 58 frmasbonnet@gmail.com

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English :

The Foyer Rural du Masbonnet looks forward to welcoming you to its Neighbours’ and Members’ Day on Saturday, April 4!

L’événement FÊTE DES VOISINS Le Pompidou a été mis à jour le 2026-03-23 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère