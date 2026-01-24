Fête des voisins plan d’eau Saint-Germain-de-Vibrac
Fête des voisins plan d’eau Saint-Germain-de-Vibrac dimanche 7 juin 2026.
Fête des voisins
plan d'eau Plan d'eau de St Germain de Vibrac Saint-Germain-de-Vibrac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Fête des voisins célébrée à St Germain de Vibrac.
Tables et chaises à dispositions, plancha, chacun emmène ses produits.
plan d’eau Plan d’eau de St Germain de Vibrac Saint-Germain-de-Vibrac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 04 52 96 comitedesfete.saintgermaindevibrac@orange.fr
English :
Neighbors’ Day celebrated in St Germain de Vibrac.
Tables and chairs available, plancha, everyone brings their own produce.
L’événement Fête des voisins Saint-Germain-de-Vibrac a été mis à jour le 2026-01-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge