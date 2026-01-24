Fête des voisins plan d’eau Saint-Germain-de-Vibrac

Fête des voisins

plan d’eau Plan d’eau de St Germain de Vibrac Saint-Germain-de-Vibrac Charente-Maritime

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

2026-06-07

Fête des voisins célébrée à St Germain de Vibrac.

Tables et chaises à dispositions, plancha, chacun emmène ses produits.

plan d’eau Plan d’eau de St Germain de Vibrac Saint-Germain-de-Vibrac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 04 52 96 comitedesfete.saintgermaindevibrac@orange.fr

English :

Neighbors’ Day celebrated in St Germain de Vibrac.

Tables and chairs available, plancha, everyone brings their own produce.

