Fête des voisins stade Urçay

Urçay

Fête des voisins

stade (à côté du camping) Urçay Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le Comité des Fêtes d’Urçay vous invite à la Fête des Voisins pour partager un repas et un moment convivial. Chacun apporte sa recette préférée salée ou sucrée.

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stade (à côté du camping) Urçay 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 27 78 63

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English :

The Comité des Fêtes d’Urçay invites you to the Fête des Voisins to share a meal and a convivial moment. Bring your favorite sweet or savory recipe.

L’événement Fête des voisins Urçay a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme