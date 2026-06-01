Fête des voisins stade Urçay
Fête des voisins stade Urçay dimanche 14 juin 2026.
Urçay
Fête des voisins
stade (à côté du camping) Urçay Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Le Comité des Fêtes d’Urçay vous invite à la Fête des Voisins pour partager un repas et un moment convivial. Chacun apporte sa recette préférée salée ou sucrée.
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stade (à côté du camping) Urçay 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 27 78 63
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English :
The Comité des Fêtes d’Urçay invites you to the Fête des Voisins to share a meal and a convivial moment. Bring your favorite sweet or savory recipe.
L’événement Fête des voisins Urçay a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme