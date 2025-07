Fête d’été à la ferme hameau de Sivry Voudenay

hameau de Sivry Ferme de la Mouillotte Voudenay Côte-d’Or

Début : 2025-08-02 19:00:00

fin : 2025-08-02 23:30:00

2025-08-02

Fête à la Ferme Ambiance Locale et Conviviale !

Rendez-vous à la ferme pour une soirée festive et gourmande !

Au menu Burger fermier avec notre steak haché 100% issu de la ferme, accompagnements locaux et bonne humeur garantie !

Ambiance musicale assurée par Dorian pour faire vibrer la soirée jusqu’au bout !

Venez en famille ou entre amis profiter du cadre champêtre, découvrir les saveurs locales et danser au son de la musique !

Réservation conseillée Les places sont limitées !

On vous attend nombreux pour partager ce moment authentique et festif ! .

hameau de Sivry Ferme de la Mouillotte Voudenay 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 68 66 23

