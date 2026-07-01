Fête d’été à Neufgrange Château Neufgrange

Informations pratiques

Neufgrange

Fête d’été à Neufgrange

Château 2 rue Saint-Michel Neufgrange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 23:59:00

Date(s) :

2026-07-18

Fête d’été à Neufgrange Une soirée festive au cœur du château

Le samedi 18 juillet 2026, la commune de Neufgrange vous invite à vivre une grande soirée de convivialité et de spectacles à l’occasion de sa Fête d’été, organisée par Raphaël Castellani.

Dans le cadre exceptionnel des dépendances du château de Neufgrange, profitez d’un programme riche en animations pour petits et grands. Dès la tombée de la nuit, laissez-vous émerveiller par un spectacle de lumière proposé par la Compagnie Washasha, une création visuelle féerique qui illuminera le site historique.

La soirée se poursuivra dans une ambiance chaleureuse avec un bal champêtre animé par l’Orchestre Violetta, qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit sur des airs festifs et populaires.

Pour compléter cette belle soirée d’été, une restauration sur place sera proposée à partir de 19h, afin de partager un moment gourmand en famille ou entre amis.

Cet événement est organisé en partenariat avec les associations locales La Vie est Belle, Le Gardon, La Couture, APE Les Cartables, ainsi que la Municipalité de Neufgrange, qui unissent leurs forces pour faire de cette fête un rendez-vous incontournable de l’été.Tout public

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Château 2 rue Saint-Michel Neufgrange 57910 Moselle Grand Est +33 3 87 98 52 58

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English :

Neufgrange Summer Festival? A Festive Evening in the Heart of the Castle

On Saturday, July 18, 2026, the town of Neufgrange invites you to enjoy a wonderful evening of fun and entertainment at its Summer Festival, organized by Raphaël Castellani.

In the exceptional setting of the outbuildings of Neufgrange Castle, enjoy a program packed with activities for all ages. As night falls, let yourself be enchanted by a light show presented by the Washasha Company—a magical visual spectacle that will illuminate the historic site.

The evening will continue in a warm and welcoming atmosphere with a country dance hosted by the Violetta Orchestra, which will keep you dancing until the wee hours of the night to festive and popular tunes.

To round out this lovely summer evening, on-site dining will be available starting at 7 p.m., so you can enjoy a delicious meal with family or friends.

This event is organized in partnership with the local associations La Vie est Belle, Le Gardon, La Couture, APE Les Cartables, and the Municipality of Neufgrange, all of whom are joining forces to make this festival a must-attend summer event.

L’événement Fête d’été à Neufgrange Neufgrange a été mis à jour le 2026-07-10 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES