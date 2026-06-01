Fête d’été Arts de rue La Broque
Fête d’été Arts de rue La Broque dimanche 28 juin 2026.
La Broque
Fête d’été Arts de rue
102 rue du Général de Gaulle La Broque Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
L’établissement Oberlin vous propose une journée de fête d’été sur le thème des arts de rue ! Au programme vide grenier, kermesse, petite restauration ! .
102 rue du Général de Gaulle La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 64 20 me@etablissement-oberlin.fr
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English :
L’événement Fête d’été Arts de rue La Broque a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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