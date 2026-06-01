La Broque

Fête d’été Arts de rue

102 rue du Général de Gaulle La Broque Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

L’établissement Oberlin vous propose une journée de fête d’été sur le thème des arts de rue ! Au programme vide grenier, kermesse, petite restauration ! .

102 rue du Général de Gaulle La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 64 20 me@etablissement-oberlin.fr

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English :

L’événement Fête d’été Arts de rue La Broque a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche