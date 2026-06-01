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Fête d’été Arts de rue La Broque

Fête d’été Arts de rue La Broque dimanche 28 juin 2026.

Adresse : 102 rue du Général de Gaulle

Ville : 67130 La Broque

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

La Broque

Fête d’été Arts de rue

102 rue du Général de Gaulle La Broque Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

L’établissement Oberlin vous propose une journée de fête d’été sur le thème des arts de rue ! Au programme vide grenier, kermesse, petite restauration !   .

102 rue du Général de Gaulle La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 64 20  me@etablissement-oberlin.fr

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English :

L’événement Fête d’été Arts de rue La Broque a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche

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