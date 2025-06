Fête d’été de la Petite Maison Salle Eugène Leroy Le Bugue 6 juillet 2025 15:00

Dordogne

Fête d’été de la Petite Maison Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 15:00:00

fin : 2025-07-06 21:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Un mini festival organisé par l’Association la Petite Maison ouvert à tous pour démarrer l’été en fanfare !

Jeux, buvette, snacks, ateliers et de la musique ! Gratuit. Tout public.

Fête d’été 2025 association la Petite Maison

Un mini festival ouvert à tous pour démarrer l’été en fanfare !

Des jeux, une buvette et des snacks sucrés / salés, des ateliers , et de la musique une journée festive pour démarrer l’été tout en sourires.

Le Programme en détails :

ATELIERS LIBRES OUVERTS DE 15h à 20h

– Musique et cérémonie polynésienne

– Espace pour les tout-petits

– Roue de la fortune, pêche aux cadeaux

– Atelier Tiki Totem et masque

– Ateliers créatifs pour séniors

– Ateliers danse avec la compagnie » Aux arts des mues »

– Spectacle participatif » Le bus des rêves »

– Participation des amis au ukulélé

Gratuit. Tout public. .

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 02 51 59 contact@associationlapetitemaison.fr

English : Fête d’été de la Petite Maison

A mini-festival organized by the Association la Petite Maison, open to all, to kick off the summer with a bang!

Games, refreshments, snacks, workshops and music! Free admission. Open to all.

German : Fête d’été de la Petite Maison

Ein von der Association la Petite Maison organisiertes Minifestival, das allen offen steht, um den Sommer mit Fanfaren zu beginnen!

Spiele, Getränke, Snacks, Workshops und Musik! Kostenlos. Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Una mini festa organizzata dall’Associazione la Petite Maison, aperta a tutti, per iniziare al meglio l’estate!

Giochi, rinfreschi, merende, laboratori e musica! Ingresso libero. Aperto a tutti.

Espanol : Fête d’été de la Petite Maison

Un mini festival organizado por la Asociación la Petite Maison, abierto a todos, para empezar el verano con buen pie

Juegos, refrescos, aperitivos, talleres y música Entrada gratuita. Entrada libre.

L’événement Fête d’été de la Petite Maison Le Bugue a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère