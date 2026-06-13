FÊTE D’ÉTÉ DE ST-GEORGES Massegros Causses Gorges
FÊTE D’ÉTÉ DE ST-GEORGES Massegros Causses Gorges samedi 4 juillet 2026.
Massegros Causses Gorges
FÊTE D’ÉTÉ DE ST-GEORGES
Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Fête de Saint Georges de Lévejac.
Samedi Soirée crêpes et bal disco
Dimanche Rando de 10km, Messe, vente de gâteaux, repas de midi, animations toute la journée, buvette et restauration le soir.
Fête de Saint Georges de Lévejac.
SAMEDI 5
A partir de 19 H 30 Soirée Crêpes sarrasin saucisses 3 € Suivie d’un Bal Disco gratuit avec Disco mobile Media-Laser.
DIMANCHE 7
9 H 00 Rando VTT et VTT AE organisé par le vélo club du Massegros
Randonnée pédestre 10 km. Inscriptions sur place
11 H 00 Messe au Village
12 H 00 Buvette Accordéon avec Samuel Puel
13 H 00 Repas Jambon grillé Truffade. Réservation Ana Fages au 06 43 46 56 32 ou 05 65 66 81 23.
Rosette Tomate feta Jambon grillé au feu de bois Truffade/ Salade de Fruits Gâteau à la broche Fromage Vin et café compris
Menu enfant Jambon blanc Jambon grillé Truffade glace
Toute l’après-midi Pétanque à 14 h
Animations: Jeux divers pour enfants, Tag Archery avec Oxygame
Caricaturiste Olivier Ganan, Crêpes, tombola…
A partir de 19 H 30 Apéro Concert avec La Carriole
Possibilité de restauration sur place Saucisses Frites, Buvette,…
21 h Buvette animée par les jeunes du Foyer Rural
Possibilité de paiement par CB
Organisé par le Foyer Rural de Saint Georges de Lévéjac .
Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 5 65 66 81 23
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English :
Saint George’s Festival in L’Évejac.
Saturday: Crepe night and disco
Sunday: 10km hike, Mass, bake sale, lunch, entertainment all day, refreshments and dinner in the evening.
L’événement FÊTE D’ÉTÉ DE ST-GEORGES Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-06-13 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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