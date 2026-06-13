Massegros Causses Gorges

FÊTE D’ÉTÉ DE ST-GEORGES

Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Fête de Saint Georges de Lévejac.

Samedi Soirée crêpes et bal disco

Dimanche Rando de 10km, Messe, vente de gâteaux, repas de midi, animations toute la journée, buvette et restauration le soir.

Fête de Saint Georges de Lévejac.

SAMEDI 5

A partir de 19 H 30 Soirée Crêpes sarrasin saucisses 3 € Suivie d’un Bal Disco gratuit avec Disco mobile Media-Laser.

DIMANCHE 7

9 H 00 Rando VTT et VTT AE organisé par le vélo club du Massegros

Randonnée pédestre 10 km. Inscriptions sur place

11 H 00 Messe au Village

12 H 00 Buvette Accordéon avec Samuel Puel

13 H 00 Repas Jambon grillé Truffade. Réservation Ana Fages au 06 43 46 56 32 ou 05 65 66 81 23.

Rosette Tomate feta Jambon grillé au feu de bois Truffade/ Salade de Fruits Gâteau à la broche Fromage Vin et café compris

Menu enfant Jambon blanc Jambon grillé Truffade glace

Toute l’après-midi Pétanque à 14 h

Animations: Jeux divers pour enfants, Tag Archery avec Oxygame

Caricaturiste Olivier Ganan, Crêpes, tombola…

A partir de 19 H 30 Apéro Concert avec La Carriole

Possibilité de restauration sur place Saucisses Frites, Buvette,…

21 h Buvette animée par les jeunes du Foyer Rural

Possibilité de paiement par CB

Organisé par le Foyer Rural de Saint Georges de Lévéjac .

Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 5 65 66 81 23

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English :

Saint George’s Festival in L’Évejac.

Saturday: Crepe night and disco

Sunday: 10km hike, Mass, bake sale, lunch, entertainment all day, refreshments and dinner in the evening.

L’événement FÊTE D’ÉTÉ DE ST-GEORGES Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2026-06-13 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn