Fête d’été du 14 Août Rochegude

Fête d’été du 14 Août Rochegude jeudi 14 août 2025.

Fête d’été du 14 Août

Boulodrome Rochegude Drôme

Début : Jeudi 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Animation musicale assurée par le Grand orchestre Laurent COMTAT

Buvette et restauration sur place

Boulodrome Rochegude 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@fete-rochegude.com

English :

Musical entertainment provided by the Grand orchestre Laurent COMTAT

Refreshments and snacks on site

German :

Musikalische Unterhaltung durch das große Orchester Laurent COMTAT

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Intrattenimento musicale a cura della Grand orchestre Laurent COMTAT

Rinfreschi e spuntini in loco

Espanol :

Animación musical a cargo de la orquesta de Laurent COMTAT

Refrescos y tentempiés in situ

L’événement Fête d’été du 14 Août Rochegude a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence