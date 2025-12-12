Fête d’été Fréland

Fête d’été

2 Rue des violettes Fréland Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 23:00:00

2026-06-26

Fête de la musique avec des percutions brésiliennes (batucada), de la batterie et du rock. Buvette et petite restauration.

Plongez dans une ambiance festive et rythmée à l’occasion de cette soirée placée sous le signe de la musique et de la convivialité.

Au programme

La batucada de l’École de Musique de la Vallée de Kaysersberg ouvrira le bal avec ses percussions brésiliennes endiablées. Une explosion de sons et d’énergie portée par les élèves de l’école, encadrés par leur professeur Piero.

Ne manquez pas le duo de folie d’Arthur et Auxane, deux jeunes percussionnistes talentueux qui prendront les commandes de la batterie pour un moment fort en rythme, sous le regard fier de leur mentor, Romain.

Place ensuite au rock avec le groupe Neverland, suivi du groupe Addict pour faire vibrer la scène jusque tard dans la soirée !

Profitez de la buvette sur place et régalez-vous avec de savoureuses tartes flambées.

En cas de mauvais temps, la manifestation se déroulera dans la salle des fêtes. 0 .

English :

Music festival with Brazilian percussion (batucada), drums and rock. Refreshment bar and snacks.

