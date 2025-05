Fête d’été – Hombourg-Haut, 15 juin 2025 11:30, Hombourg-Haut.

L’association familiale de Hombourg-Haut vous invite à sa fête d’été à la Papiermühle, sur la place située derrière l’étang, pour un barbecue dominical: assiette côtelette ou saucisse, crudités ou frites, casse-croûte côtelette ou saucisse, buvette, bière pression, stand café-gâteaux. Il est conseillé de réserver son repas dès à présent mais il sera possible de se restaurer sans réservation (selon stock disponible).Tout public

rue de l’étang

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 6 01 63 15 74

English :

The Hombourg-Haut family association invites you to its summer party at the Papiermühle, on the square behind the pond, for a Sunday barbecue: plate of chops or sausage, crudités or French fries, snack of chops or sausage, refreshment bar, draught beer, coffee-cake stand. We advise you to reserve your meal now, but it will be possible to eat without a reservation (subject to availability).

German :

Die Familienvereinigung von Hombourg-Haut lädt Sie zu ihrem Sommerfest in der Papiermühle auf dem Platz hinter dem Weiher ein, um sonntags zu grillen: Teller mit Kotelett oder Wurst, Rohkost oder Pommes frites, Imbiss mit Kotelett oder Wurst, Getränkestand, Bier vom Fass, Kaffee- und Kuchenstand. Es wird empfohlen, das Essen schon jetzt zu reservieren, aber es ist auch möglich, ohne Reservierung zu essen (je nach Verfügbarkeit).

Italiano :

L’associazione familiare Hombourg-Haut vi invita alla sua festa estiva alla Papiermühle, sulla piazza dietro il laghetto, per una grigliata domenicale: piatto di braciole o salsicce, crudités o patatine, spuntino di braciole o salsicce, punto di ristoro, birra alla spina, caffè e stand di dolci. Vi consigliamo di prenotare subito il vostro pasto, ma sarà possibile mangiare anche senza prenotazione (in base alla disponibilità).

Espanol :

La asociación familiar Hombourg-Haut le invita a su fiesta de verano en la Papiermühle, en la plaza detrás del estanque, para una barbacoa dominical: plato de chuletas o salchichas, crudités o patatas fritas, bocadillo de chuletas o salchichas, barra de refrescos, cerveza de barril, café y puesto de pasteles. Le aconsejamos que reserve ya su comida, pero será posible comer sin reserva (según disponibilidad).

