Fête d’été Hunspach
Fête d’été Hunspach dimanche 28 juin 2026.
Hunspach
Fête d’été
Route de Hoffen Hunspach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28 20:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Venez célébrer l’été en assistant aux différents concerts et profitez d’une ambiance conviviale !
L’Harmonie de Hunspach vous invite à célébrer l’été ! Venez assister aux différents concerts et profitez d’une ambiance conviviale tout en vous restaurant. 0 .
Route de Hoffen Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 70 86 04 alfred.geib@wanadoo.fr
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English :
Come and celebrate summer by attending the various concerts and enjoying the friendly atmosphere!
L’événement Fête d’été Hunspach a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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