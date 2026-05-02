Hunspach

Fête d’été

Route de Hoffen Hunspach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-06-28 20:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Venez célébrer l’été en assistant aux différents concerts et profitez d’une ambiance conviviale !

L’Harmonie de Hunspach vous invite à célébrer l’été ! Venez assister aux différents concerts et profitez d’une ambiance conviviale tout en vous restaurant. 0 .

Route de Hoffen Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 70 86 04 alfred.geib@wanadoo.fr

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English :

Come and celebrate summer by attending the various concerts and enjoying the friendly atmosphere!

L’événement Fête d’été Hunspach a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte