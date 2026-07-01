Informations pratiques

Joncy

Fête d’été JONCY

Aire des garandots Joncy Saône-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Quel programme encore cette année avec la buvette et son apéritif signature au goût de mirabelle, un repas champêtre avec entrée de crudités, jambon à la broche et sa sauce maison, frites, fromage et dessert.

S’en suivra un concert pop-rock avec le groupe Replay qui revient chanter cette année sous le beau temps et nous permettra de découvrir tout le potentiel de voix de sa chanteuse.

A la nuit tombée vous pourrez admirer les fameux feux d’artifice, la soirée pourra alors se prolonger pour profiter de la fraîcheur des Garandots.

Réservations et renseignements par mail ou au proximarché de Joncy. .

Aire des garandots Joncy 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesjoncy@gmail.com

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English : Fête d’été JONCY

L’événement Fête d’été JONCY Joncy a été mis à jour le 2026-07-02 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II