Fête d’été: Portes ouvertes – Wittelsheim, 24 mai 2025 10:00, Wittelsheim.

Haut-Rhin

Fête d’été: Portes ouvertes 1 rue Palissy Wittelsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Le samedi 24 mai 2025, l’École Waldala vous ouvre grand ses portes pour sa traditionnelle Fête d’été ! Nichée dans un écrin de verdure au cœur d’un quartier minier de Wittelsheim, à deux pas de Mulhouse et facilement accessible en Tram Train, cette école à taille humaine vous invite à partager un moment convivial, familial… et profondément porteur de sens.

Au programme une joyeuse kermesse pleine de rires et de découvertes avec jeux pour enfants (chamboule-tout, pêche aux canards), balades à dos de poney, stands de maquillage et contes à écouter à l’ombre des arbres. De quoi réjouir petits et grands dans une atmosphère détendue et bienveillante.

C’est aussi l’occasion idéale de découvrir l’univers unique de l’École Waldala, qui accueille une centaine d’élèves de la maternelle au collège, et qui s’inspire de la pédagogie Waldorf. Une pédagogie centrée sur l’enfant, qui valorise autant l’intellect que la créativité, le rythme personnel et l’éveil au monde. Une exposition pédagogique ainsi que des temps d’échange avec l’équipe éducative permettront aux visiteurs de mieux comprendre cette approche fondée sur la liberté intérieure, l’autonomie et la sensibilité artistique.

Et pour prolonger le plaisir crêpes, sandwichs (version classique ou végétarienne), sorbets artisanaux… un espace de petite restauration ravira les gourmands tout au long de la journée. .

1 rue Palissy

Wittelsheim 68310 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 40 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête d’été: Portes ouvertes Wittelsheim a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller