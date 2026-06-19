Saint-Brès

FÊTE D’ÉTÉ SAINT-BRÈS

Avenue de Nîmes Saint-Brès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Du 19 au 21 juin, Saint-Brès sera en fête pendant trois jours de convivialité, d’animations et de musique !

Du 19 au 21 juin, Saint-Brès sera en fête pendant trois jours de convivialité, d’animations et de musique !

Temps forts à ne pas manquer

Sortie de Secours en concert le vendredi soir

Philippe Corti aux platines le samedi soir

Manèges, encierros, abrivados et bandidos sont également prévus, comme de coutume.

Le bar Backstage face au Boulodrome assurera les apéritifs en musique.

Découvrez dès maintenant le programme complet ! .

Avenue de Nîmes Saint-Brès 34670 Hérault Occitanie contact@ville-saintbres.fr

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English :

From June 19 to 21, Saint-Br%E8s will be celebrating with three days of fun, entertainment, and music!

L’événement FÊTE D’ÉTÉ SAINT-BRÈS Saint-Brès a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT MONTPELLIER