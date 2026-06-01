Saint-Denis-Lanneray

Fête d’été

Saint-Denis-Lanneray Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez célébrer la fête de l’été autour d’un repas à Saint-Denis-les-Ponts. Plus de renseignements par téléphone.

Réservations et paiements en Mairie. Fin des réservations mercredi 17 juin.

Menu

– Terrine de saumon à l’oseille mayonnaise

– Cochon grillé sauce champignons gratin dauphinois

– Tarte aux fruits de saison 20 .

Saint-Denis-Lanneray 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 19 04

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English :

Come and celebrate the festival of summer with a meal at Saint-Denis-les-Ponts. Further information by telephone.

Reservations and payment at Mairie. Reservations close on Wednesday June 17.

L’événement Fête d’été Saint-Denis-Lanneray a été mis à jour le 2026-06-12 par OT GRAND CHATEAUDUN