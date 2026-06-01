Fête d’été Saint-Denis-Lanneray
Fête d’été Saint-Denis-Lanneray samedi 20 juin 2026.
Saint-Denis-Lanneray
Fête d’été
Saint-Denis-Lanneray Eure-et-Loir
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez célébrer la fête de l’été autour d’un repas à Saint-Denis-les-Ponts. Plus de renseignements par téléphone.
Réservations et paiements en Mairie. Fin des réservations mercredi 17 juin.
Menu
– Terrine de saumon à l’oseille mayonnaise
– Cochon grillé sauce champignons gratin dauphinois
– Tarte aux fruits de saison 20 .
Saint-Denis-Lanneray 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 19 04
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English :
Come and celebrate the festival of summer with a meal at Saint-Denis-les-Ponts. Further information by telephone.
Reservations and payment at Mairie. Reservations close on Wednesday June 17.
L’événement Fête d’été Saint-Denis-Lanneray a été mis à jour le 2026-06-12 par OT GRAND CHATEAUDUN