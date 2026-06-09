Fête d’été Salmiech
Fête d’été Salmiech vendredi 24 juillet 2026.
Salmiech
Fête d’été
Salmiech Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-24
Salle des fêtes
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Salmiech 12120 Aveyron Occitanie +33 6 42 54 07 57
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English :
Festival Hall
L’événement Fête d’été Salmiech a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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