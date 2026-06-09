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Fête d’été Salmiech

Fête d’été Salmiech vendredi 24 juillet 2026.

Ville : 12120 Salmiech

Département : Aveyron

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif :

Salmiech

Fête d’été

Salmiech Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-24

Salle des fêtes
  .

Salmiech 12120 Aveyron Occitanie +33 6 42 54 07 57 

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English :

Festival Hall

L’événement Fête d’été Salmiech a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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