Salmiech

Fête d’été

Salmiech Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-24

Salle des fêtes

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Salmiech 12120 Aveyron Occitanie +33 6 42 54 07 57

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English :

Festival Hall

L’événement Fête d’été Salmiech a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)