Fête d’été vide-greniers et tournoi de Mölkky hameau de Villeneuve Thorey-sous-Charny dimanche 19 juillet 2026.

Thorey-sous-Charny

Fête d’été vide-greniers et tournoi de Mölkky

hameau de Villeneuve grande rue Thorey-sous-Charny Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 06:00:00

fin : 2026-07-19 20:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Fête d’été et vide-greniers (emplacements gratuits), ainsi qu’un tournoi de Mölkky.

Venez profiter de cette belle journée et n’oubliez pas de vous inscrire au vide-greniers ainsi qu’au tournoi ! .

hameau de Villeneuve grande rue Thorey-sous-Charny 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 67 54 34 associationlacharmoise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête d’été vide-greniers et tournoi de Mölkky

L’événement Fête d’été vide-greniers et tournoi de Mölkky Thorey-sous-Charny a été mis à jour le 2026-06-26 par OT des Terres d’Auxois