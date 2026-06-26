Fête d’été vide-greniers et tournoi de Mölkky hameau de Villeneuve Thorey-sous-Charny
Fête d’été vide-greniers et tournoi de Mölkky hameau de Villeneuve Thorey-sous-Charny dimanche 19 juillet 2026.
Thorey-sous-Charny
Fête d’été vide-greniers et tournoi de Mölkky
hameau de Villeneuve grande rue Thorey-sous-Charny Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 06:00:00
fin : 2026-07-19 20:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Fête d’été et vide-greniers (emplacements gratuits), ainsi qu’un tournoi de Mölkky.
Venez profiter de cette belle journée et n’oubliez pas de vous inscrire au vide-greniers ainsi qu’au tournoi ! .
hameau de Villeneuve grande rue Thorey-sous-Charny 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 67 54 34 associationlacharmoise@gmail.com
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English : Fête d’été vide-greniers et tournoi de Mölkky
L’événement Fête d’été vide-greniers et tournoi de Mölkky Thorey-sous-Charny a été mis à jour le 2026-06-26 par OT des Terres d’Auxois