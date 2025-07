Fête & détours de la Lumière #39 Concerts & spectacles en itinérance Baraqueville

Fête & détours de la Lumière #39 Concerts & spectacles en itinérance Baraqueville mardi 22 juillet 2025.

Fête & détours de la Lumière #39 Concerts & spectacles en itinérance

Baraqueville Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-22

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-22

Journée à la plage.

Singulier par sa transversalité et sa capacité à faire cohabiter artistes confirmés et talents émergents, la Fête et Détours de la Lumière transforme un territoire authentique en attirant des regards venant de bien au-delà de ses frontières naturelles.

L’édition 2025 proposera une itinérance musicale entre Baraqueville, Calmont, le Viaduc du Viaur et la flamboyante bastide royale de Sauveterre-de-Rouergue qui accueillera la clôture du festival.

L’Estafette plante son comptoir les pieds dans l’eau pour un contest de skate, des animations graff’ et des activités nautiques (Pédalo, Kayak, paddle,…).

Soutient des jeunes de l’asso Baraquadabra.

La programmation :

Antes & Madzes

Oley

Renaud R

Infos pratiques :

* Réservation directement sur la billetterie en ligne.

* Tarif réduit réservé aux -18ans, étudiants, intermittents du spectacle, bénéficiaires du RSA, retraités, demandeurs d’emploi & PMR/PSH. Un justificatif vous sera demandé à l’entrée.

* Festival accessible avec le Pass culture pour les jeunes de 15 à 18 ans.

* Paiements en chèque, espèces ou carte bleue. .

Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 6 03 20 86 78 bonjour@assoajal.fr

L'événement Fête & détours de la Lumière #39 Concerts & spectacles en itinérance Baraqueville a été mis à jour le 2025-07-02