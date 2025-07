Fête & détours de la Lumière #39 Concerts & spectacles en itinérance Sauveterre-de-Rouergue

Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-08-09

2025-08-09

Bouquet final sous les étoiles !

Singulier par sa transversalité et sa capacité à faire cohabiter artistes confirmés et talents émergents, la Fête et Détours de la Lumière transforme un territoire authentique en attirant des regards venant de bien au-delà de ses frontières naturelles.

L’édition 2025 proposera une itinérance musicale entre Baraqueville, Calmont, le Viaduc du Viaur et la flamboyante bastide royale de Sauveterre-de-Rouergue qui accueillera la clôture du festival.

Cet été, convivialité assurée avec la guinguette itinérante de l’Estafette !

Clap de fin en fanfare sous les arcades de la bastide royale de Sauveterre de Rouergue ! L’Estafette y dévoile ses derniers éclats pour un merveilleux bouquet final.

La programmation :

La Yegros,

Accord Perdu,

Picon Mon Amour,

Le spectacle aérien et pyrotechnique des Allumeurs d’étoiles,

Le grand Final des ateliers de l’Estafette Citoyenne du Pays Ségali.

Infos pratiques :

* Réservation directement sur la billetterie en ligne.

* Tarif réduit réservé aux -18ans, étudiants, intermittents du spectacle, bénéficiaires du RSA, retraités, demandeurs d’emploi & PMR/PSH. Un justificatif vous sera demandé à l’entrée.

* Festival accessible avec le Pass culture pour les jeunes de 15 à 18 ans.

* Paiements en chèque, espèces ou carte bleue. .

Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 6 03 20 86 78 bonjour@assoajal.fr

English :

Final bouquet under the stars!

German :

Schlussbouquet unter den Sternen!

Italiano :

Bouquet finale sotto le stelle!

Espanol :

Ramo final bajo las estrellas

