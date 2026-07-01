Informations pratiques

Tauriac-de-Naucelle

Fête & détours de la Lumière #40 Concerts & spectacles en itinérance

Halte Paul Bodin Tauriac-de-Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

– de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Dansons encore près du viaduc

Du 13 juillet au 8 août, l’Estafette parcours les villages de l’Aveyron avec sa Guinguette itinérante, en déployant son comptoir, ses guirlandes et sa scène mobile. Le voyage début au Monastère, aux portes de Rodez avant de prendre la route des villages, des paysages ouverts et des sites patrimoniaux qui font la richesse de l’Aveyron.

La 40ème Fête de la Lumière viendra clôturer le parcours de la Guinguette itinérante. Pour célébrer cet anniversaire, l’œuvre monumentale Museum of the Moon de Luke Jerram illuminera la bastide royale de Sauveterre-de-Rouergue, faisant de cette édition anniversaire un moment placé sous le signe du partage, de la découverte et de l’émerveillement.

HK LES GENS D’AILLEURS ZIKALÉON PETIT PETIT .

Halte Paul Bodin Tauriac-de-Naucelle 12800 Aveyron Occitanie

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English :

Let’s dance again near the viaduct

L’événement Fête & détours de la Lumière #40 Concerts & spectacles en itinérance Tauriac-de-Naucelle a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)