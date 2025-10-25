Fête d’Halloween à La Guerche-de-Bretagne Place de la Salorge La Guerche-de-Bretagne

Fête d’Halloween à La Guerche-de-Bretagne

Place de la Salorge Centre-ville La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-25 14:30:00

fin : 2025-10-25 18:30:00

2025-10-25

Fête d’Halloween dans le centre-ville de La Guerche-de-Bretagne

Un après-midi festif et gratuit pour toute la famille

Le samedi 25 octobre 2025, La Guerche-de-Bretagne se pare de ses plus belles couleurs d’Halloween pour un après-midi placé sous le signe de la fête et du partage.

De 14h30 à 18h30, le centre-ville accueillera de nombreuses animations gratuites, organisées par la Ville avec le soutien des associations et commerçants locaux.

Au programme

14h30 Atelier maquillage place Charles-de-Gaulle

15h00 et 17h30 Chorégraphies de la troupe Païdeia

15h15 à 17h15 Le jeu des Six Trouilles, stand photo et château hanté

17h45 Distribution de bonbons place Charles-de-Gaulle

Tout l’après-midi marrons grillés, vin chaud, soupe à la citrouille…

Les animations sont gratuites et accessibles aux enfants accompagnés d’un adulte.

Rendez-vous place Charles-de-Gaulle et dans le centre-ville. .

Place de la Salorge Centre-ville La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 21 09

