Fête d’Halloween !
Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
2025-10-31
Le Tiers Lieu d’Azun vous invite à une après-midi d’Halloween.
Une journée familiale pour amuser les plus jeunes avec différentes activités ludiques et rigolotes !
« Venez passer un après-midi magique en famille au Tiers Lieu d’Azun. Animations pour les plus jeunes: jeux, ateliers créatifs, maquillage. » .
Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36
English :
Le Tiers Lieu d’Azun invites you to a Halloween afternoon.
A family day to entertain the little ones with a variety of fun activities!
German :
Der Tiers Lieu d’Azun lädt Sie zu einem Halloween-Nachmittag ein.
Ein Familientag, um die Jüngsten mit verschiedenen spielerischen und lustigen Aktivitäten zu unterhalten!
Italiano :
Le Tiers Lieu d’Azun vi invita a un pomeriggio di Halloween.
Una giornata in famiglia per intrattenere i più piccoli con una serie di attività divertenti!
Espanol :
Le Tiers Lieu d’Azun le invita a una tarde de Halloween.
Una jornada familiar para entretener a los más pequeños con diversas actividades lúdicas
