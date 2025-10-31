Fête d’Halloween Maison de quartier Clair Vallon Bagnères-de-Bigorre
Fête d’Halloween Maison de quartier Clair Vallon Bagnères-de-Bigorre vendredi 31 octobre 2025.
Fête d’Halloween
Gratuit
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
2025-10-31
Venez fêter Halloween autour de jeux et d’animations.
Organisé par le comité des Fêtes de Bagnères-de-Bigorre.
Enfants accompagnés de leurs parents. Entrée libre. .
Maison de quartier Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Come and celebrate Halloween with games and entertainment.
Organized by the Comité des Fêtes de Bagnères-de-Bigorre.
German :
Feiern Sie Halloween mit Spielen und Animationen.
Organisiert vom Festkomitee von Bagnères-de-Bigorre.
Italiano :
Venite a festeggiare Halloween con giochi e intrattenimento.
Organizzato dal Comitato della Festa di Bagnères-de-Bigorre.
Espanol :
Ven a celebrar Halloween con juegos y animaciones.
Organizado por el Comité de Fiestas de Bagnères-de-Bigorre.
