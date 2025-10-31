Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête d’Halloween Maison de quartier Clair Vallon Bagnères-de-Bigorre

Fête d’Halloween

Maison de quartier Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-31

Venez fêter Halloween autour de jeux et d’animations.
Organisé par le comité des Fêtes de Bagnères-de-Bigorre.
Enfants accompagnés de leurs parents. Entrée libre.   .

English :

Come and celebrate Halloween with games and entertainment.
Organized by the Comité des Fêtes de Bagnères-de-Bigorre.

German :

Feiern Sie Halloween mit Spielen und Animationen.
Organisiert vom Festkomitee von Bagnères-de-Bigorre.

Italiano :

Venite a festeggiare Halloween con giochi e intrattenimento.
Organizzato dal Comitato della Festa di Bagnères-de-Bigorre.

Espanol :

Ven a celebrar Halloween con juegos y animaciones.
Organizado por el Comité de Fiestas de Bagnères-de-Bigorre.

