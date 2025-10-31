Fête d’Halloween Bazoches-sur-le-Betz

Fête d’Halloween Bazoches-sur-le-Betz vendredi 31 octobre 2025.

Fête d’Halloween

3 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 15:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

L’association Anim’Béon vous attend nombreux

pour célébrer Halloween !

Déguisements, animations festives et ambiance ensorcelante

pour petits et grands. Convivialité et frissons garantis ! .

3 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 24 49 55 53

English :

The Anim?Béon association looks forward to seeing you

to celebrate Halloween!

German :

Der Verein Anim?Béon erwartet Sie zahlreich!

um Halloween zu feiern!

Italiano :

L’associazione Anim?Béon vi aspetta per festeggiare Halloween!

per festeggiare Halloween!

Espanol :

La asociación Anim?Béon le espera

¡para celebrar Halloween!

