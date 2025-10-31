Fête d’Halloween Bazoches-sur-le-Betz
Fête d’Halloween Bazoches-sur-le-Betz vendredi 31 octobre 2025.
Fête d’Halloween
3 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
L’association Anim’Béon vous attend nombreux
pour célébrer Halloween !
Déguisements, animations festives et ambiance ensorcelante
pour petits et grands. Convivialité et frissons garantis ! .
3 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 24 49 55 53
English :
The Anim?Béon association looks forward to seeing you
to celebrate Halloween!
German :
Der Verein Anim?Béon erwartet Sie zahlreich!
um Halloween zu feiern!
Italiano :
L’associazione Anim?Béon vi aspetta per festeggiare Halloween!
per festeggiare Halloween!
Espanol :
La asociación Anim?Béon le espera
¡para celebrar Halloween!
L’événement Fête d’Halloween Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2025-10-14 par OT 3CBO