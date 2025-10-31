Fête d’Halloween Bugeat

Fête d’Halloween Bugeat vendredi 31 octobre 2025.

Fête d’Halloween

Foyer Rural Bugeat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Petits et grands, venez déguisés et participez à la soirée Halloween organisée par le Comité des Fêtes et les Lutins de Bugeat. Coloriages, jeux de société, buffet partagé et Boum ! Tombola.

Sur Inscription avant le 24 Octobre au 06 27 06 55 00.

Les enfants doivent être accompagnés d’un parent, chaque famille peut apporter un plat sucré ou salé. .

Foyer Rural Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 06 55 00

