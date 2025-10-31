Fête d’Halloween Bugeat
Fête d’Halloween Bugeat vendredi 31 octobre 2025.
Fête d’Halloween
Foyer Rural Bugeat Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Petits et grands, venez déguisés et participez à la soirée Halloween organisée par le Comité des Fêtes et les Lutins de Bugeat. Coloriages, jeux de société, buffet partagé et Boum ! Tombola.
Sur Inscription avant le 24 Octobre au 06 27 06 55 00.
Les enfants doivent être accompagnés d’un parent, chaque famille peut apporter un plat sucré ou salé. .
Foyer Rural Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 06 55 00
English : Fête d’Halloween
German : Fête d’Halloween
Italiano :
Espanol : Fête d’Halloween
L’événement Fête d’Halloween Bugeat a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze