Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête d’Halloween Catenay

Fête d’Halloween Catenay vendredi 31 octobre 2025.

Fête d’Halloween

Catenay Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 17:30:00
fin : 2025-10-31 18:30:00

Date(s) :
2025-10-31

Le Comité des Fêtes de Catenay vous proposent de fêter Halloween ce 31 octobre.

Pour compléter votre déambulation libre et autonome, un stand de maquillage vous sera proposé de 17h30 à 18h30 à la garderie   .

Catenay 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 00 15 

English : Fête d’Halloween

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête d’Halloween Catenay a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin