Fête d’Halloween Catenay
Fête d’Halloween Catenay vendredi 31 octobre 2025.
Fête d’Halloween
Catenay Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 17:30:00
fin : 2025-10-31 18:30:00
Date(s) :
2025-10-31
Le Comité des Fêtes de Catenay vous proposent de fêter Halloween ce 31 octobre.
Pour compléter votre déambulation libre et autonome, un stand de maquillage vous sera proposé de 17h30 à 18h30 à la garderie .
Catenay 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 00 15
English : Fête d’Halloween
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête d’Halloween Catenay a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin