Fête d'Halloween Champsac vendredi 31 octobre 2025.

Rendez-vous salle des fêtes Champsac Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Venez déguisés, effrayants ou rigolos, pour défiler et danser dans une ambiance monstrueuse ! Une petite buvette et des bonbons sont prévus pour tous les monstres. .

Rendez-vous salle des fêtes Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

