Fête d’Halloween Champsac
Rendez-vous salle des fêtes Champsac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Venez déguisés, effrayants ou rigolos, pour défiler et danser dans une ambiance monstrueuse ! Une petite buvette et des bonbons sont prévus pour tous les monstres. .
Rendez-vous salle des fêtes Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 04 46 66 laetitia.leveque2006@gmail.com
