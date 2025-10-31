Fête d’Halloween Salle des fête de Marmignolles Désertines

Fête d'Halloween

Salle des fête de Marmignolles Place Gérard Philipe Désertines Allier

Début : 2025-10-31 16:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

À partir de 16h30 atelier maquillage d’halloween, confection de sacs pour la chasse aux bonbons et dégustation de la potion de la sorcière.

À 18h30: départ pour la chasse aux bonbons. en plusieurs groupes.

Salle des fête de Marmignolles Place Gérard Philipe Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 40 c.anime.019@gmail.com

English :

From 4:30pm: Halloween make-up workshop, bag-making for the candy hunt and tasting of the witch’s potion.

At 6.30pm: Departure for the candy hunt in several groups.

German :

Ab 16:30 Uhr: Halloween-Make-up-Workshop, Herstellung von Taschen für die Süßigkeitenjagd und Verkostung des Hexentranks.

Um 18:30 Uhr: Aufbruch zur Süßigkeitenjagd in mehreren Gruppen.

Italiano :

Dalle 16.30: laboratorio di trucco di Halloween, creazione di sacchetti per la caccia alle caramelle e degustazione della pozione della strega.

Alle 18.30: partenza per il dolcetto o scherzetto in diversi gruppi.

Espanol :

A partir de las 16.30 h: Taller de maquillaje de Halloween, confección de bolsas para la caza de caramelos y degustación de la poción de bruja.

A las 18.30: Salida a la caza del truco o trato, en varios grupos.

L’événement Fête d’Halloween Désertines a été mis à jour le 2025-10-13 par Montluçon Tourisme