AGENDA · Fontoy
Fête d’Halloween Fontoy
dimanche 1 novembre 2026 · Fontoy
Informations pratiques
Fontoy
Fête d’Halloween
25 rue Jean Burger Fontoy Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-11-01 14:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-11-01
Animation pour les enfants autour d’ateliers ludiquesEnfants
0 .
25 rue Jean Burger Fontoy 57650 Moselle Grand Est +33 6 60 47 11 42 apeecoleducentrefontoy@gmail.com
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English :
Children’s activities featuring fun workshops
L’événement Fête d’Halloween Fontoy a été mis à jour le 2026-08-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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