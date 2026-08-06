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AGENDA · Fontoy

Fête d’Halloween Fontoy

dimanche 1 novembre 2026 · Fontoy

Fête d’Halloween Fontoy

Informations pratiques

Début
dimanche 1 novembre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
25 rue Jean Burger
Ville
57650 Fontoy
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Fontoy

Fête d’Halloween

25 rue Jean Burger Fontoy Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-11-01 14:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :
2026-11-01

Animation pour les enfants autour d’ateliers ludiquesEnfants
0  .

25 rue Jean Burger Fontoy 57650 Moselle Grand Est +33 6 60 47 11 42  apeecoleducentrefontoy@gmail.com

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English :

Children’s activities featuring fun workshops

L’événement Fête d’Halloween Fontoy a été mis à jour le 2026-08-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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