Informations pratiques

Fontoy

Fête d’Halloween

25 rue Jean Burger Fontoy Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-11-01 14:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-11-01

Animation pour les enfants autour d’ateliers ludiquesEnfants

0 .

25 rue Jean Burger Fontoy 57650 Moselle Grand Est +33 6 60 47 11 42 apeecoleducentrefontoy@gmail.com

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English :

Children’s activities featuring fun workshops

L’événement Fête d’Halloween Fontoy a été mis à jour le 2026-08-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME