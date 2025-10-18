Fête d’Halloween Oklé des champs La Coquille

Fête d’Halloween Oklé des champs La Coquille samedi 18 octobre 2025.

Fête d’Halloween

Oklé des champs 61 Rue Eugène Le Roy La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Au programme jeu de piste effrayant dans le noir ( pour se faire un peu peur dès 14ans ), sculpture de courges, grimages, contes noirs, dégustation de soupe au coin du feu. Petite restauration sur place. .

Oklé des champs 61 Rue Eugène Le Roy La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 20 08 61 okledeschamps@hotmail.com

English : Fête d’Halloween

German : Fête d’Halloween

Italiano :

Espanol : Fête d’Halloween

L’événement Fête d’Halloween La Coquille a été mis à jour le 2025-08-21 par Isle-Auvézère