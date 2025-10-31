Fête d’Halloween parc de l’Habitat Laval

Fête d’Halloween parc de l’Habitat Laval vendredi 31 octobre 2025.

Fête d’Halloween

parc de l’Habitat 30 Rue du Petit Montron Laval Mayenne

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

On fête Halloween ambiance « Dia de los muertos » ! Une déco XXL incroyable à venir voir en famille tous les jours [entrée gratuite]

Et le 31 on fête cela avec une soirée spéciale avec cadeaux, déguisements, ateliers et un jeu concours avec cadeaux à gagner. Plus d’infos sur https://monky.fr/laval/evenements/ .

parc de l’Habitat 30 Rue du Petit Montron Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 13 67 contact.laval@monky.fr

English :

We’re celebrating Halloween in a « Dia de los muertos » atmosphere! Incredible XXL decorations for the whole family to see every day [free admission]

German :

Wir feiern Halloween in der Atmosphäre des « Dia de los muertos »! Eine unglaubliche XXL-Dekoration, die Sie jeden Tag mit Ihrer Familie besuchen können [Eintritt frei]

Italiano :

Festeggiamo Halloween in stile « Dia de los muertos »! Venite a vedere le incredibili decorazioni XXL con la vostra famiglia ogni giorno [ingresso gratuito]

Espanol :

¡Celebramos Halloween al estilo del « Día de los muertos »! Ven a ver las increíbles decoraciones XXL con tu familia todos los días [entrada gratuita]

