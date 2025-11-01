FÊTE D’HALLOWEEN Le Grès

FÊTE D’HALLOWEEN

Le Grès Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Le comité des fêtes du Grès a le plaisir de vous proposer un nouvel événement, cette fois à l’occasion d’Halloween !

Retrouvez le détail du programme sur l’affiche.

N’oubliez pas de réserver pour le repas, à compter du 22/10. 15 .

Le Grès 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 11 comite.des.fetes@legres.fr

English :

The Comité des fêtes du Grès is pleased to offer you a new event, this time for Halloween!

German :

Das Festkomitee von Le Grès freut sich, Ihnen eine neue Veranstaltung anbieten zu können, diesmal anlässlich von Halloween!

Italiano :

Il Comité des fêtes du Grès è lieto di presentarvi un nuovo evento, questa volta per Halloween!

Espanol :

El Comité des fêtes du Grès se complace en presentarle un nuevo evento, ¡esta vez con motivo de Halloween!

