FÊTE D’HALLOWEEN Le Grès samedi 1 novembre 2025.
Le Grès Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Le comité des fêtes du Grès a le plaisir de vous proposer un nouvel événement, cette fois à l’occasion d’Halloween !
Retrouvez le détail du programme sur l’affiche.
N’oubliez pas de réserver pour le repas, à compter du 22/10. 15 .
Le Grès 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 11 comite.des.fetes@legres.fr
English :
The Comité des fêtes du Grès is pleased to offer you a new event, this time for Halloween!
German :
Das Festkomitee von Le Grès freut sich, Ihnen eine neue Veranstaltung anbieten zu können, diesmal anlässlich von Halloween!
Italiano :
Il Comité des fêtes du Grès è lieto di presentarvi un nuovo evento, questa volta per Halloween!
Espanol :
El Comité des fêtes du Grès se complace en presentarle un nuevo evento, ¡esta vez con motivo de Halloween!
