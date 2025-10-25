Fête d’Halloween Ligueil
Fête d’Halloween Ligueil samedi 25 octobre 2025.
Fête d’Halloween
Ligueil Indre-et-Loire
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Préparez vous à faire la fête jusqu’au coucher du soleil.
Toutes les informations à partir du 15 Octobre sur notre facebook.
Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliothequeligueil@gmail.com
English :
Get ready to party till the sun goes down.
More information from October 15 on our facebook page.
German :
Bereiten Sie sich darauf vor, bis zum Sonnenuntergang zu feiern.
Alle Informationen ab dem 15. Oktober auf unserer facebook-Seite.
Italiano :
Preparatevi a festeggiare fino al tramonto.
Maggiori informazioni dal 15 ottobre sulla nostra pagina Facebook.
Espanol :
Prepárate para festejar hasta que se ponga el sol.
Más información a partir del 15 de octubre en nuestra página de Facebook.
