Fête d’Halloween Ligueil

Fête d’Halloween Ligueil samedi 25 octobre 2025.

Fête d’Halloween

Ligueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Préparez vous à faire la fête jusqu’au coucher du soleil.

Toutes les informations à partir du 15 Octobre sur notre facebook.

Préparez vous à faire la fête jusqu’au coucher du soleil.

Toutes les informations à partir du 15 Octobre sur notre facebook. .

Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliothequeligueil@gmail.com

English :

Get ready to party till the sun goes down.

More information from October 15 on our facebook page.

German :

Bereiten Sie sich darauf vor, bis zum Sonnenuntergang zu feiern.

Alle Informationen ab dem 15. Oktober auf unserer facebook-Seite.

Italiano :

Preparatevi a festeggiare fino al tramonto.

Maggiori informazioni dal 15 ottobre sulla nostra pagina Facebook.

Espanol :

Prepárate para festejar hasta que se ponga el sol.

Más información a partir del 15 de octubre en nuestra página de Facebook.

L’événement Fête d’Halloween Ligueil a été mis à jour le 2025-09-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire