Fête d’Halloween Loué

Fête d’Halloween Loué vendredi 31 octobre 2025.

Fête d’Halloween

place de la mairie Loué Loué Sarthe

Début : 2025-10-31 17:30:00

fin : 2025-10-31 23:59:00

2025-10-31

Fete d’halloween avec fanfare spectacles de théatre de l’épouvante et bal des vampires avec défilé des petits monstres

place de la mairie Loué Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 68 05 72 anthony.mussard@ville-loue.fr

English :

Halloween party with fanfare, horror theater and vampire ball with monster parade

German :

Halloween-Party mit Blaskapelle, Gruseltheater und Vampirball mit Monsterparade

Italiano :

Festa di Halloween con fanfara, teatro horror e ballo dei vampiri con sfilata di piccoli mostri

Espanol :

Fiesta de Halloween con fanfarria, teatro de terror y baile de vampiros con desfile de monstruitos

L’événement Fête d’Halloween Loué a été mis à jour le 2025-10-13 par CDT72