Fête d’Halloween Loué
Fête d’Halloween Loué vendredi 31 octobre 2025.
Fête d’Halloween
place de la mairie Loué Loué Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 17:30:00
fin : 2025-10-31 23:59:00
Date(s) :
2025-10-31
Fete d’halloween avec fanfare spectacles de théatre de l’épouvante et bal des vampires avec défilé des petits monstres
.
place de la mairie Loué Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 68 05 72 anthony.mussard@ville-loue.fr
English :
Halloween party with fanfare, horror theater and vampire ball with monster parade
German :
Halloween-Party mit Blaskapelle, Gruseltheater und Vampirball mit Monsterparade
Italiano :
Festa di Halloween con fanfara, teatro horror e ballo dei vampiri con sfilata di piccoli mostri
Espanol :
Fiesta de Halloween con fanfarria, teatro de terror y baile de vampiros con desfile de monstruitos
L’événement Fête d’Halloween Loué a été mis à jour le 2025-10-13 par CDT72