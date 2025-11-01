Fête d’Halloween Mairie du 14e arrondissement Paris

La Cabaret Connexion se tient du 26 octobre au 2 novembre et rassemble des artistes venus de Chicago, de Paris et de bien d’autres lieux. Cette soirée célébrera Halloween en chanson dans l’écrin de la mairie du 14e.

Invités de marque : Clovis le musicopathe, Michèle Barbier et Patrick Pernet

Le maître de cérémonie Jeffery Lyle Segal dans le rôle de Tony Bennett et plus de vingt artistes de Chicago à Paris vous proposent des chansons de fantômes, de sorcières et de fées.

Soirée fun pour toute la famille, en français et en anglais.

Déguisements/costumes encouragés.

Entrée libre / amuse-bouches et boissons à petits prix.

Le samedi 01 novembre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit

Amuse-bouches et boissons à petits prix

Tout public.

Mairie du 14e arrondissement 12 rue Pierre Castagnou 75014 Paris

https://fr.cabaretconnexion.org/ https://www.facebook.com/search/top?q=cabaret%20connexion https://www.facebook.com/search/top?q=cabaret%20connexion