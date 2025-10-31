Fête d’Halloween Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère
Fête d’Halloween Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère vendredi 31 octobre 2025.
Fête d’Halloween Maison de Quartier des Ors
25 rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 16:00:00
fin : 2025-10-31 22:30:00
Date(s) :
2025-10-31
La Maison de Quartier des Ors célèbre Halloween avec un programme riche et varié! Boom, maquillage, déguisement, jeux de sociétés et jeux vidéos…
Repas partagé à apporter, tournée de bonbons.
25 rue Magnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 16 15 accueil-ors@orange.fr
English :
The Maison de Quartier des Ors is celebrating Halloween with a rich and varied program! Boom, face painting, masquerade costume, board and video games…
Bring your own meal, trick-or-treat.
German :
Das Maison de Quartier des Ors feiert Halloween mit einem reichhaltigen und abwechslungsreichen Programm! Boom, Schminken, Verkleiden, Gesellschaftsspiele und Videospiele…
Gemeinsames Essen mitbringen, Süßigkeiten-Tour.
Italiano :
La Maison de Quartier des Ors festeggia Halloween con un programma ricco e variegato! Boom, pittura del viso, costumi in maschera, giochi da tavolo e videogiochi…
Portate il vostro pranzo e andate a fare dolcetto o scherzetto .
Espanol :
La Maison de Quartier des Ors celebra Halloween con un programa rico y variado Boom, pintacaras, disfraces, juegos de mesa y videojuegos…
Trae tu propia comida y sal a pedir caramelos.
L’événement Fête d’Halloween Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-17 par Valence Romans Tourisme