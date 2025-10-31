Fête d’Halloween Salle des fêtes Marigny-l’Église
Fête d’Halloween
Salle des fêtes Le bourg Marigny-l’Église Nièvre
Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31 20:00:00
2025-10-31
A partir de 15h à la salle des fêtes de Marigny l’Eglise Atelier créatif, jeux pour petits et grands, contes d’Halloween lus par les plus jeunes, coin photos. Gratuit. .
Salle des fêtes Le bourg Marigny-l’Église 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 06 33 90 labelleequipemarignyleglise@gmail.com
