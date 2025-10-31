Fête d’Halloween Mazeyrat-d’Allier

Fête d’Halloween Mazeyrat-d’Allier vendredi 31 octobre 2025.

Fête d’Halloween

salle des fêtes de Reilhac Mazeyrat-d’Allier Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit pour les 16 ans.

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

L’APE de Mazeyrat d’Allier organise la Fête d’Halloween avec une randoween , départ entre 19h & 20h (prévoir des lampes torches) + une soirée à partir de 20h avec repas dinatoire & buvette (gratuit pour les enfants).

salle des fêtes de Reilhac Mazeyrat-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 07 02

English :

The APE de Mazeyrat d’Allier organizes the Halloween Party with a randoween , departure between 7pm & 8pm (bring flashlights) + an evening party starting at 8pm with dinner & refreshments (free for children).

German :

Die EV von Mazeyrat d’Allier organisiert das Halloween-Fest mit einem Randoween , Start zwischen 19h & 20h (Taschenlampen mitbringen) + einer Party ab 20h mit Abendessen & Getränkestand (für Kinder kostenlos).

Italiano :

L’APE Mazeyrat d’Allier organizza una festa di Halloween con un randoween , con partenza tra le 19.00 e le 20.00 (portare le torce) + una festa serale a partire dalle 20.00 con pasto e rinfresco (gratuito per i bambini).

Espanol :

El APE de Mazeyrat d’Allier organiza una fiesta de Halloween con randoween , con salida entre las 19:00 y las 20:00 (llevar linternas) + una verbena a partir de las 20:00 con comida y refrescos (gratis para los niños).

