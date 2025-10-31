FÊTE D’HALLOWEEN Merville

FÊTE D’HALLOWEEN Merville vendredi 31 octobre 2025.

FÊTE D’HALLOWEEN

SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Pour célébrer Halloween, une grande fête est organisée en partenariat avec le service enfance de la mairie, l’APEM et l’association ZEBRULE, à la salle polyvalente de 16h à 22h. De nombreuses animations attendent petits et grands ! Entrée libre.

Au programme : 16h ouverture au public , 17h concours photo des déguisements. En lien avec la Mairie, l’association Zebrule organise un concours photo des petits et des grands monstres. Les photos seront soumises au vote du public sur la page Facebook de la Mairie. Les gagnants recevront une petite récompense. Pour participer, merci de compléter obligatoirement l’autorisation de droit à l’image, à récupérer au bureau de l’ALAE ou en Mairie. 18h Défilé en ville avec un départ depuis la salle polyvalente. Circuit libre, passage sous la halle et le parvis de l’Arpège. 19h Monstrueux festin de l’APEM avec boisson, snacking et sucreries. 20h Petits spectacles et représentations. 20h30 Fiesta Diaboloboom jusqu’à 22h. .

SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr

English :

To celebrate Halloween, a big party is being organized in partnership with the town council’s children’s department, the APEM and the ZEBRULE association, at the Salle polyvalente from 4pm to 10pm. Lots of entertainment awaits young and old! Admission free.

German :

Um Halloween zu feiern, wird in Zusammenarbeit mit der Kinderabteilung des Rathauses, der APEM und dem Verein ZEBRULE in der Mehrzweckhalle von 16 bis 22 Uhr ein großes Fest veranstaltet. Zahlreiche Animationen warten auf Groß und Klein! Eintritt frei.

Italiano :

Per festeggiare Halloween, in collaborazione con l’assessorato all’infanzia del Comune, l’APEM e l’associazione ZEBRULE, viene organizzata una grande festa nella sala polifunzionale dalle 16.00 alle 22.00. Ci saranno tanti divertimenti per tutte le età! L’ingresso è gratuito.

Espanol :

Para celebrar Halloween, se ha organizado una gran fiesta en colaboración con el departamento infantil del ayuntamiento, la APEM y la asociación ZEBRULE, en la sala polivalente de 16:00 a 22:00 horas. Habrá muchas actividades para todas las edades La entrada es gratuita.

L’événement FÊTE D’HALLOWEEN Merville a été mis à jour le 2025-10-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE