FÊTE D’HALLOWEEN Sète

FÊTE D’HALLOWEEN Sète dimanche 26 octobre 2025.

FÊTE D’HALLOWEEN

Route de Cayenne Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-27

Date(s) :

2025-10-26

Organisée par l’association 7 Artisanal, cette première édition réunira artisans et commerçants locaux dans une ambiance festive et familiale.

Halloween s’invite à Sète les dimanche 26 et lundi 27 octobre 2025, de 10h à 19h, à la Salle Georges Brassens Route de Cayenne.Organisée par l’association 7 Artisanal, cette première édition réunira artisans et commerçants locaux dans une ambiance festive et familiale.Au programme Défilé costumé enfants et adultes déguisés participeront au grand défilé d’Halloween (dimanche).Maquillage gratuit pour petits et grands.Concours de citrouilles décorées ramenez votre citrouille déjà décorée et participez au concours devant le jury (lundi).Distribution de friandises sous le signe d’ un bonbon ou un sort .Le food truck Papaella plats salés pour les gourmands, et crêpes & gaufres tout l’après-midi pour les amateurs de sucré.Un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer Halloween et découvrir le savoir-faire des artisans et commerçants de Sète et des environs.Avec le soutien de la Ville de Sète. .

Route de Cayenne Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 81 51 52 07 7artisanal@gmail.com

English :

Organized by the 7 Artisanal association, this first edition will bring together local craftsmen and retailers in a festive, family-friendly atmosphere.

German :

Diese erste Veranstaltung wird von der Vereinigung 7 Artisanal organisiert und vereint lokale Handwerker und Händler in einer festlichen und familiären Atmosphäre.

Italiano :

Organizzata dall’associazione 7 Artisanal, questa prima edizione riunirà artigiani e commercianti locali in un’atmosfera festosa e familiare.

Espanol :

Organizada por la asociación 7 Artisanal, esta primera edición reunirá a artesanos y comerciantes locales en un ambiente festivo y familiar.

L’événement FÊTE D’HALLOWEEN Sète a été mis à jour le 2025-10-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE