Fête d’Halloween Mairie Vallon-en-Sully

Début : 2025-10-25 16:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Fête d’Halloween à Vallon en Sully
– À partir de 16h parade des petits monstres
– À 21h soirée dansante
Mairie Avenue Marx Dormoy Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Halloween party at Vallon en Sully
– From 4pm: parade of little monsters
– 9pm: dance party
German :
Halloween-Fest in Vallon en Sully
– Ab 16 Uhr: Parade der kleinen Monster
– Um 21 Uhr: Tanzabend
Italiano :
Festa di Halloween a Vallon en Sully
– Dalle 16:00: sfilata di piccoli mostri
– Ore 21.00: festa da ballo
Espanol :
Fiesta de Halloween en Vallon en Sully
– A partir de las 16h: desfile de pequeños monstruos
– 21h: fiesta con baile
