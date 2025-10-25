Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête d’Halloween Mairie Vallon-en-Sully

Fête d’Halloween Mairie Vallon-en-Sully samedi 25 octobre 2025.

Fête d’Halloween

Mairie Avenue Marx Dormoy Vallon-en-Sully Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 16:00:00
fin : 2025-10-25

Date(s) :
2025-10-25

Fête d’Halloween à Vallon en Sully
– À partir de 16h parade des petits monstres
– À 21h soirée dansante
  .

Mairie Avenue Marx Dormoy Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

English :

Halloween party at Vallon en Sully
– From 4pm: parade of little monsters
– 9pm: dance party

German :

Halloween-Fest in Vallon en Sully
– Ab 16 Uhr: Parade der kleinen Monster
– Um 21 Uhr: Tanzabend

Italiano :

Festa di Halloween a Vallon en Sully
– Dalle 16:00: sfilata di piccoli mostri
– Ore 21.00: festa da ballo

Espanol :

Fiesta de Halloween en Vallon en Sully
– A partir de las 16h: desfile de pequeños monstruos
– 21h: fiesta con baile

L’événement Fête d’Halloween Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2025-10-13 par Montluçon Tourisme